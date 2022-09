Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Verkehrsunfall mit anschließender Tätlichkeit++

Emden - Räuberischer Diebstahl

Nachdem ein 43jähriger Mann aus Emden am 29.09.2022 in einem Lebensmittelgeschäft diverse Tabakwaren und Spirituosen im Wert von 185 Euro entwendete, wurde er von einem 62-jährigen Emder, welcher sich als Kunde im Laden aufhielt, auf der Flucht gefasst. Der 43-jährige hatte die Absicht, nach dem Diebstahl um 14:30 Uhr das Diebesgut für sich einzubehalten und wehrte sich aktiv gegen den engagierten 62-jährigen Mann, welcher ihn an der weiteren Flucht hinderte und auch vor den gezielten Schlägen des Täters nicht zurückwich. Dem Zeugen gelang es den Täter zu Boden zu bringen und festzuhalten. So konnte der alkoholisierte Täter (Atemalkoholwert 1,55 Promille) den umgehend hinzugezogenen Polizeikräften übergeben werden. Der 43-jährige gab den Diebstahl zu und wurde für weitere Maßnahme in dem zu erwartenden Strafverfahren zur Polizeidienststelle nach Emden verbracht.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit anschließender Tätlichkeit Am 29.09.2022 kam es um 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinstkind. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Mann aus Westoverledingen die Rosenstraße in Fahrtrichtung Nelkenstraße, als zwischen zwei linksseitig parkenden Pkw ein Kleinstkind (22 Monate) unvermittelt auf die Straße lief. Der 39-jährige leitete eine umgehende Gefahrenbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass das Kind gegen den vorderen Bereich des Fahrzeuges prallte und auf die Straße fiel. Dabei wurde der kleine Junge in Form von Prellungen leicht verletzt. Als der 39-jährige sich um das Kind kümmern wollte, wurde er unvermittelt von einem 38-jährigen Westoverledinger, der sich als Vater des Kindes herausstellte, körperlich angegriffen. Der 38-jährige schlug dem Unfallbeteiligten umgehend ins Gesicht und warf ihn in eine Hecke. Der Mann wurde von anderen anwesenden Personen von weiteren Handlungen abgehalten. Nach dem körperlichen Angriff zog sich der 39-jährige Mann zurück und informierte die Polizei Rhauderfehn über das Unfallgeschehen und den anschließenden Angriff. Die Polizei nahm alle Tatbestände auf und leitete die entsprechenden Unfall - und Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell