POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.09.2022

++Anlagebetrug mit Bitcoinhandel im Internet++Kraftstoffmangel auf der Autobahn++Verkehrsunfallflucht++Von der Fahrbahn abgekommen++Achtung Wildwechsel++

Emden - Anlagebetrug mit Bitcoinhandel in Internet Bei der Polizei Emden wurde angezeigt, dass es im Rahmen einer Geldanlage in Bitcoin über einen unseriösen Internetanbieter zu einem Betrug gekommen war, der einen geldwerten Schaden in Höhe von 8000 Euro zur Folge hatte. Eine Frau aus Emden hatte die Absicht ihr Geld anzulegen und reagierte auf ein Inserat im Internet. Bei der Kontaktaufnahme wurden der Frau hohe Gewinne in Aussicht gestellt, woraufhin Sie einen ersten Betrag auf das Konto des angeblichen Onlinebrokers überwies. Danach bekam sie umgehend ein weiteres Anlageangebot eines anderen Unternehmens und überwies einen weiteren vierstelligen Betrag auf ein ausländisches Konto. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Frau einem Betrug zum Opfer gefallen war. Die Polizei weist auf die Gefahren des Onlinehandels mit Bitcoin hin und empfiehlt unerfahrenen Anlegern, auf diese Investitionsform zu verzichten.

Leer - Kraftstoffmangel auf der Autobahn Das zum ordnungsgemäßen Zustand eines Fahrzeuges auch eine ausreichende Befüllung des Tanks gehört, geriet am 28.09.2022 bei einem 82-jährigen Mann aus dem Rheiderland in Vergessenheit, weshalb er gegen 15:45 Uhr mit seinem Pkw auf der Autobahn 31 in Höhe Leer/Nord mit seinem Fahrzeug liegen blieb. Anschließend ließ er sein Fahrzeug unverschlossen direkt vor der Autobahnabfahrt stehen und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Die Autobahnpolizei Leer nahm sich des Fahrzeuges an und entfernte es mit Unterstützung eines Abschleppunternehmens von der Örtlichkeit. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Kraftstoffmangel nicht als Panne gilt.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Durch einen 38-jährigen Emder wurde bei der Polizei in Emden angezeigt, dass es am 27.09.2022 in der Zeit von 09:45 Uhr bis 18:30 Uhr auf einer Stellfläche am Steinweg in Höhe der BBS II zu einer Unfallflucht gekommen sei, bei welcher sein weißer Kia nicht unerheblich an der Fahrertür beschädigt wurde. Der Verursacher war vor Ort nicht erkennbar. Die Polizei Emden bittet mögliche Zeugen, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Uplengen - Von der Fahrbahn abgekommen

Nachdem er für einen kurzen Moment abgelenkt war, verursachte der 28-jährige Fahrer eines Transporters am 28.09.2022 gegen 06:03 einen Unfall. Der Mann war aus Richtung Großsander Straße auf die Ihauser Straße eingebogen und durchfuhr eine Rechtskurve, als er dort nach links von der Fahrbahn abkam. Danach durchbrach er eine Hecke und kam mit dem Fahrzeug zum Stillstand, nachdem er noch einen Baum touchiert hatte. Der Transporter, bei welchem zudem die Airbags ausgelösten, wurde bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt und musste im Laufe des Vormittages geborgen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Mann keine Verletzungen.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Achtung Wildwechsel Im Spätsommer werden die Tage wieder kürzer und vor allem im morgendlichen Berufsverkehr sind die Sichtverhältnisse durch Dunkelheit, Dämmerung und oftmals auch Frühnebel nicht unerheblich eingeschränkt. Ebenso sind der Spätsommer und der beginnende Herbst wieder die Hauptzeiten, in denen es zu Kollisionen mit Wildtieren kommen kann. Die bevorstehende Zeitumstellung wird diese Gefahr erfahrungsgemäß nochmals erhöhen. Daher ist es auch Aufgabe aller Verkehrsteilnehmenden sich auf die Gefahren alljährlich einzustellen und mit vorausschauender Fahrweise zu Vermeidung von Wildunfällen beizutragen. Wildunfälle gehören immer noch zu den Unfallarten, die von vielen Verkehrsteilnehmenden völlig unterschätzt werden, aber teilweise hohe Gefahren und Schäden mit sich führen. Auch muss nicht nur auf Land- und Bundesstraßen auf Wildwechsel geachtet werden, auch auf den Autobahnen muss solchen Vorkommnissen gerechnet werden. Besonders gefährlich sind Bereiche, die durch Wald-und Feldgebiete führen und auch neue Strecken, die den ursprünglichen Weg des Wildes kreuzen. Die Hochzeiten für Wildunfälle sind zum einen die Herbstmonate von Oktober bis Dezember und auch die Frühjahrsmonate April und Mai. Über das Jahr gerechnet kommt es bisweilen zu mehr als 450 Wildunfällen im Einzugsgebiet der Polizeiinspektion Leer/Emden, vor allem mit Rehwild. Die Polizei empfiehlt, dass sich Verkehrsteilnehmer vorausschauend im Straßenverkehr bewegen und auf die Beschilderung "Achtung Wildwechsel" achten. In diesen Bereichen sollte ebenso auf eine angepasste Geschwindigkeit geachtet werden. Als Faustregel gilt, dass es ab 80 km/h nur noch schwer möglich ist, einen Zusammenstoß mit einem Wildtier, welches um die 60 Meter entfernt zu erkennen ist, zu vermeiden. Bei dieser Geschwindigkeit beträgt der Anhalteweg bereits rund 55 Meter. Ab 100 km/h ist der Zusammenstoß nahezu unvermeidbar, da der Anhalteweg knapp 80 Meter beträgt. Auch sollte bei Erkennen eines Wildtieres sofort daran gedacht werden, dass diese selten alleine unterwegs sind. Ist ein Reh kurz vorher über die Straße gewechselt, sollte man sich auf Nachfolger einstellen. Auch sollten Verkehrsteilnehmende, die zu den oben genannten Zeiten unterwegs sind, unbedingt darauf achten, einen ausreichenden Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten, damit Möglichkeiten zum Verringern der Geschwindigkeit oder zum Bremsen gefahrlos vorhanden sind und Folgeunfälle vermieden werden. Zu dichtes Auffahren ist nach wie vor eine Unfallursache, die mit ausreichend Sicherheitsabstand vermieden werden kann. Erscheint ein Wildtier am Straßenrand wird empfohlen zu hupen und zu bremsen (nachfolgenden Verkehr beachten). Ist das Fernlicht eingeschaltet, muss unbedingt abgeblendet werden. Unkontrollierte Ausweichmanöver sollten dringend vermieden werden. Sollte es zu einem Zusammenstoß mit einem Wildtier kommen, sollten folgende Regeln beachtet werden: Sichern Sie die Unfallstelle. Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen. Wurden Personen verletzt, dann umgehend Hilfe hinzuziehen. Vom totem oder verletztem Wild fernhalten. Niemals Wild mitnehmen. Kontaktieren sie die Polizei oder auch, wenn keine weitere Hilfe erforderlich ist, den Jagdpächter direkt. Lassen Sie sich zur Schadensregulierung eine Wildschadenbescheinigung ausstellen.

