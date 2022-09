Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verurteilter wird aus dem Verkehr gezogen

Weil am Rhein (ots)

Am Autobahnübergang Weil am Rhein endet die Fahrt für einen gesuchten 36-Jährigen in der Justizvollzugsanstalt. Er wurde vor drei Jahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verurteilt.

Am späten Samstagabend (17.09.2022) wurde der rumänische Staatsangehörige durch die Bundespolizei am Autobahnübergang Weil am Rhein kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde der 36-Jährige vor drei Jahren verurteilt. Anstatt die Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro an die deutsche Justiz zu bezahlen, kehrte der Mann nach Rumänien zurück. Da der Gesuchte die Strafe vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 28-tägigen Ersatzfreiheitstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell