BPOLI-WEIL: Mehrjährig Gesuchter festgenommen

Freiburg im Breisgau (ots)

Drei Jahre konnte sich ein 54-Jähriger aus Freiburg im Breisgau erfolgreich der Justiz entziehen. Am Samstagabend geriet er im Freiburger Hauptbahnhof in eine Polizeikontrolle. Jetzt sitzt der Mann für die nächsten 80 Tage in Haft.

Bereits 2019 war der deutsche Staatsangehörige von einem Gericht wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da der Mann es unterließ das Geld an die Gerichtskasse zu überweisen, wurde er mit Haftbefehl gesucht. Am späten Samstagabend (17.09.2022) geriet der Mann im Freiburger Hauptbahnhof in eine Kontrolle der Bundespolizei. Die Streife stellte fest, dass gegen den 54-Jährigen seit drei Jahren ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Da die geforderte Geldstrafe in Höhe von 800 Euro vor Ort nicht bezahlt werden konnte, wurde er festgenommen und zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

