Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Unbekannter beschädigt Elektroauto

Oberndorf (ots)

Ein Elektroauto, das in der Bahnhofstraße abgestellt war, ist am Sonntagnachmittag von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Besitzer des Elektro-Smart hatte den Kleinwagen auf der Rückseite des dortigen Reisebüros geparkt und dort auch zum Laden mit einer Steckdose verbunden. Ein Unbekannter zog den Stecker am Auto trotz einer automatischen Verriegelung jedoch gewaltsam heraus, so dass Teile der Ladevorrichtung beschädigt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07423 81010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell