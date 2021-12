Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Ford-Fahrerin übersehen

Vöhringen (ots)

An der Autobahnanschlussstelle Sulz ist am Montagmorgen ein Audi-Fahrer mit einer Ford-Fahrerin zusammengestoßen. Die 50-Jährige in ihrem Pick-Up kam kurz vor acht Uhr aus Richtung Sulz und bog auf die Autobahnauffahrt Richtung Stuttgart ein, als der 55-Jährige in seinem Audi A4 nach links auf die Landesstraße Richtung Balingen einbog. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Am Audi wurde die Front demoliert, am Ford die linke Seite. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell