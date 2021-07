Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Defekte Maschine löst Brandalarm in Klinik aus

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch um 23:00 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen durch die Brandmeldeanlage der Evangelischen Kliniken in die Altstadt alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine leichte Verrauchung in einem Technikraum im Kellergeschoss fest, die durch eine defekte Maschine ausgelöst wurde. Diese wurde stromlos geschaltet und anschließende wurde der Bereich mit zwei Hochleistungslüftern vom Rauch befreit. Es waren keine Patientenbereiche betroffen und der Betrieb in der Klinik konnte weiter normal stattfinden. Insgesamt war die Feuerwehr Gelsenkirchen eine Stunde mit 31 Kräften von den Wachen Altstadt, Heßler und Buer im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell