Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vierfach Gesuchter festgenommen

Freiburg (ots)

Über ein Jahr muss ein 35-Jähriger ins Gefängnis, der viermal zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Bundespolizei konnte den Gesuchten am Hauptbahnhof Freiburg festnehmen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Hauptbahnhof Freiburg wurde ein 35-Jähriger am Dienstagmittag (13.09.22) durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung des afghanischen Staatsangehörigen wurden vier Ausschreibungen zur Festnahme festgestellt. Wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz war eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten zu vollstrecken. Aufgrund einer Verurteilung wegen Diebstahl bestand ein Vollstreckungshaftbefehl für die Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro, ersatzweise 50 Tage Freiheitsstrafe. Zudem waren zwei Ordnungswidrigkeiten jeweils in Höhe von 150 Euro zu vollstrecken bzw. eine jeweils fünftägige Erzwingungshaft angeordnet. Der 35-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

