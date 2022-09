BPOLI-WEIL: Gefälschter Aufenthaltstitel vorgelegt

Weil am Rhein (ots) - Mit falschen Ausweisen und alkoholisiert wurde ein Mann bei der Einreise durch die Bundespolizei angetroffen. Die Fahrt endete auf dem Polizeirevier. Am frühen Samstagmorgen (10.09.2022) geriet ein 30-Jähriger mit seinem Fahrzeug in eine Kontrollstelle der Bundespolizei. Der Mann, der in Weil am Rhein über die Palmrainbrücke aus Frankreich einreiste, legte zur Kontrolle spanische Dokumente vor. ...

