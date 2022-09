Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen

Rielasingen-Worblingen (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall am Mittwochabend auf dem Buchenweg zusammengestoßen. Ein 62-jähriger Mountainbike-Fahrer bog von der Steißlinger Straße kommend nach links in den Buchenweg ab. Dabei stieß er mit einer auf dem Buchenweg entgegenkommenden 72 Jahre alten Radlerin zusammen. Beide Radfahrer stürzten. Die 72-Jährige verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mountainbiker blieb unverletzt. Am Rad der Frau entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

