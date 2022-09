Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B33 neu, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Grauen Scoda Octavia auf Parkplatz Brandbühl beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Radolfzell (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 13.40 Uhr, ist es auf dem Parkplatz Brandbühl an der Bundesstraße 33 neu in Richtung Autobahnkreuz Hegau zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den vor dem Klohäuschen geparkten grauen Skoda Octavia im Bereich des vorderen linken Radkastens. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

