Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, K5540, Lkr. Rottweil) Radfahrer bei Unfall auf der K5540 verletzt

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5540 am Mittwochabend verletzt worden. Ein 42-jähriger VW-Polo-Fahrer war gegen 20.30 Uhr auf der K 5540 von Flözlingen in Richtung Zimmern unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 68 Jahre alter Mann mit einem Mountainbike hinter einem Lastwagen in dieselbe Richtung. Der 42-Jährige sah den hinter dem Brummi fahrenden Radler zu spät und konnte eine Kollision trotz des Versuchs auszuweichen nicht mehr verhindern. Der Polo erfasst den Zweiradfahrer mit der rechten Fahrzeugseite. Der 68-Jährige stürzte und verletzte sich. Zur weiteren Behandlung brachte ihn ein Rettungswagen in eine Klinik, eine stationäre Aufnahme war jedoch nicht erforderlich. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten leichten Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der Mann musste daraufhin ebenfalls in ein Krankenhaus um eine Blutprobe abzugeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.300 Euro.

