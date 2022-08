POL-KN: (Leipferdingen, Lkr. Tuttlingen) Gartengeräte aus Garage des SV Leipferdingen gestohlen

Spaichingen (ots) - Randalierer waren in der Nacht auf Dienstag in der Hauptstraße unterwegs. Die Unbekannten beschädigten ein an einer Apotheke angebrachtes Barometer und einen Leuchtreklamewürfel. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das ...

mehr