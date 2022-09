Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falsche Pässe im Nachtzug

Freiburg im Breisgau (ots)

Am späten Sonntagabend (11.09.2022) wurde ein Ehepaar durch eine Zollstreife im Nachtzug zwischen Basel und Freiburg im Breisgau kontrolliert. Das Ehepaar befand sich auf der Fahrt von Italien über die Schweiz und wollte nach Frankfurt am Main weiterreisen. Da bei beiden zur Kontrolle vorgelegten italienischen Pässen Fälschungsmerkmale festgestellt wurden, musste das Ehepaar am Hauptbahnhof Freiburg den Zug verlassen und wurde an die dortige Bundespolizei übergeben. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass es sich bei den Personen um einen 37- und eine 32-Jährige handelte, die beide die iranische Staatsangehörigkeit besitzen. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und der unerlaubten Einreise beziehungsweise des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Da die Personen während der Anzeigenaufnahme Schutzersuchen äußerten, wurden sie zur zuständigen Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet. Die gefälschten Dokumente wurden als Beweismittel sichergestellt und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro einbehalten.

