POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Einbruch

Nürtingen (ES): Arbeiter angefahren und verletzt

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der Werastraße ereignet hat. Gegen 9.40 Uhr hielt ein 85-Jähriger mit seinem VW Polo zunächst hinter einem Müllfahrzeug an, das auf Höhe der Planckstraße Mülltonnen entleerte. Kurz darauf setzte der ältere Mann zum Überholen des Lkw an und übersah hierbei eine von hinten herannahende 54-Jährige, die mit ihrem Suzuki Swift an den beiden Fahrzeugen vorbeifahren wollte. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Polo und dem Swift. Anschließend scherte der 85-Jährige wieder nach rechts ein und kollidierte mit einem 55-jährigen Arbeiter, der sich hinter dem stehenden Müllfahrzeug befand. Der 55 Jahre alte Mann stürzte in Folge der Kollision zu Boden und verletzte sich schwer. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 54-jährige Fahrerin des Suzuki Alkohol konsumiert hatte. Da ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über drei Promille ergab, musste die Frau nicht nur eine Blutprobe, sondern auch ihren Führerschein abgeben. (km)

Aichwald-Schanbach (ES): Brand auf Garagendach

Zu einem Brand auf einem Garagendach in der Krummhardter Straße sind die Einsatzkräfte am Montagmittag ausgerückt. Gegen 12.15 Uhr war dort aus noch ungeklärter Ursache die Begrünung eines Garagendaches in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der vorsorglich mit zwei Fahrzeugen angerückt war, nicht eingesetzt werden musste. Bei der Begrünung soll es sich um Wildwuchs gehandelt haben. Derzeitigem Kenntnisstand zufolge dürfte somit kein Sachschaden entstanden sein. (cw)

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In eine Sporthalle in der Europastraße im Laufe des vergangenen Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 14 Uhr, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Dort hebelten sie weiteren Türen auf. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Balingen (ZAK): Frontalkollision auf der B27

Übermüdung könnte den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B27 gewesen sein. Gegen 7.25 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem VW Tiguan von Balingen kommend in Fahrtrichtung Schömberg unterwegs, als er kurz vor Erzingen auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Opel Meriva einer 40-Jährigen. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Auch der 57 Jahre alte Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, zur Unfallaufnahme und zur nachfolgenden Reinigung der Fahrbahn war die Bundesstraße bis gegen zehn Uhr komplett gesperrt. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. (km)

