Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ausbruch aus Justizvollzugsanstalt, Verfolgungsfahrt, Widerstand gg. Vollstreckungsbeamte, Gelddiebstahl auf Hochzeitsfeier

Reutlingen (ots)

Hohenstein: Aus Justizvollzugsanstalt geflüchtet

Am Samstagnachmittag ist es aus der Justizvollzugsanstalt Maßhalderbuch in Hohenstein zu einem Ausbruch eines dort einsitzenden Häftlings gekommen. Um 15:25 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein 19-jähriger Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Maßhalderbuch in Hohenstein geflohen sei. Der Entwichene hatte zuvor einen 60-jährigen Aufseher überwältigt und dann die Flucht ergriffen. Der Justizvollzugsbeamte wurde bei dem Angriff nicht verletzt. Bei der anschließend großangelegten Suchaktion, an der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen und der Kriminalpolizei auch ein Polizeihubschrauber, ein Personenspürhund und Bereitschaftspolizisten des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt waren, wurde der Flüchtige in einem nahegelegenen Waldstück lokalisiert. Dieses wurde großräumig umstellt und anschließend durchsucht. Hierbei konnte der Flüchtige aufgespürt und nach kurzer Verfolgung unverletzt festgenommen werden. Der 19-jährige wurde daraufhin in eine geschlossene Justizvollzugsanstalt überstellt.

Reutlingen (RT): Körperliche Auseinandersetzung - drei Leichtverletzte

Drei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen gegen 01:40 Uhr in der Metzgerstraße. Zwischen zwei untereinander bekannten Männern und einer Frau im Alter zwischen 25 und 46 Jahren kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen wurde vor einer Gaststätte ein 43-Jähriger von einem 46-Jährigen ins Gesicht geschlagen und gestoßen, so dass dieser zu Boden fiel. Der 43-Jährige wehrte sich daraufhin mit einer Flasche. Durch deren Einsatz erlitt der 46-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Auch die 25-Jährige Frau mischte sich in den Streit ein. Auch hier kam es mit dem 46-Jährigen zu gegenseitigen Körperverletzungen. Weiterhin wurde die 25-Jährige durch den 46-Jährigen bedroht. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 46-jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da dieser nach der Entlassung weiterhin die 25-Jährige bedrohte und beleidigte, musste er in Gewahrsam genommen werden.

Neckartenzlingen (ES) / Riederich (RT): Unbekannter Verkehrsrowdy auf der B312

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Tübingen bemerkte am frühen Sonntagmorgen gegen 01.14 Uhr auf der B 312 zwischen Metzingen und Neckartenzlingen einen VW-Golf, welcher mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Noch vor der Baustelle Höhe Riederich überholte er verbotenerweise ein unbekanntes Fahrzeug, in dem er die durchgezogene Linie überfuhr. Im Baustellenbereich bremste der Golf abrupt stark ab und beschleunigte nach der Baustelle wieder stark seine Geschwindigkeit und überschritt dabei deutlich wieder die erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h. Um das Fahrzeug kontrollieren zu können, schalteten die Beamten Blaulicht und Martinshorn ein und versuchten auf Höhe Neckartenzlingen den Golf zu überholen. Etwa auf gleicher Höhe angekommen, beschleunigte der Golf dermaßen stark, so dass ein gefahrloses Überholen nicht mehr gegeben war und die Beamten sich gezwungen sahen, den weiteren Überholvorgang abzubrechen. Beim Versuch, sich wieder hinter den Golf einzufädeln, versuchte dieser nun durch starkes Abbremsen dies zu verhindern. Ein weiterer Überholversuch durch die Zivilstreife wurde in selbiger Weise durch den Verkehrsrowdy verhindert. Anschließend bremste der Golf bis zum Stillstand plötzlich ab, wendete und raste in Richtung Metzingen davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten beobachten, wie der Golf den Baustellenbereich Höhe Riederich als Geisterfahrer verbotswidrig in entgegengesetzter Richtungsfahrbahn befuhr. Um eine weitere Gefährdung möglicher entgegenkommender Fahrzeuge auszuschließen, brachen die Beamten die Verfolgung ab, konnten jedoch kurz darauf den Golf im Industriegebiet von Riederich verlassen feststellen. Eine Fahndung nach dem Fahrer mit mehreren Streifenwagenbesatzungen im näheren Umfeld blieb jedoch erfolglos. Der VW-Golf wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Ermittlungen nach dem rücksichtslosen Autofahrer wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Verkehrspolizei Tübingen Zeugen und insbesondere betroffene Verkehrsteilnehmer, die den Baustellenbereich der B312 bei Riederich zur Tatzeit befahren haben und eventuell gefährdet wurden, sich unter Telefon 07071-972 8660 zu melden.

Ostfildern-Ruit (ES): Widerstand gegen Polizeibeamte nach Körperverletzung

Unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen einen 35 Jahre alten Mann. Nachdem es in der Nacht auf Sonntag auf einem Gartengrundstück im Eichenbrunnenweg zu Beleidigungen und Körperverletzung gekommen war, wurde die Polizei über Notruf informiert. Der polizeibekannte 35-Jährige leistete vor Ort Widerstand gegen die Polizeibeamten bei der Durchsetzung der zu treffenden Maßnahmen, bedrohte diese und verletzte hierbei im gesamten Verlauf auch zwei der Beamten. Der renitente Mann wurde in Gewahrsam genommen und musste letztendlich noch in eine psychiatrische Klinik überstellt werden. Die Beamten, sowie der 35-jährige selbst, wurden durch den Widerstand leicht verletzt.

Esslingen (ES): Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Ein 33-Jähriger hielt sich am Freitagabend mit mehreren Bekannten im Maille-Park auf. Gegen 20.05 Uhr ging eine noch bislang unbekannte männliche Person auf den 33-Jährigen zu und schlug diesen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Obwohl eine Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sich in der Nähe befand und auf den Vorfall aufmerksam wurde konnte der Unbekannte trotz sofortiger Fahndung mit Unterstützung mehrerer Streifen des Polizeireviers nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte zog sich eine Gesichtsverletzung zu und wurde nach erster medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Schläger aufgenommen.

Bodelshausen (TÜ): Diebstahl auf Hochzeitsfeier

Am Samstagabend ist es im Schützenhaus in Bodelshausen zu einem Diebstahl bei einer Hochzeitsfeier gekommen. Gegen 22:15 Uhr bemerkte das frisch vermählte Ehepaar, dass ein Teil ihres Hochzeitsgeschenks in Höhe zwischen 10 000,- bis 12 000,- Euro durch einen Unbekannten entwendet worden war. Auch das Durchsuchen aller Personen, welche die Hochzeitsfeier besucht hatten, führte nicht zum Auffinden des entwendeten Geldes. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bodelshausen (TÜ): Unfall zwischen Traktor und Krankenfahrstuhl

Einen Leichtverletzten und ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 81-Jähriger am Samstagnachmittag mit seinem Krankenfahrstuhl verursacht hat. Der 81-Jährige Mann war gegen 16:55 Uhr mit seinem Krankenfahrstuhl (15 km/h) auf der Teckstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Mössinger Straße wollte er diese geradeaus überqueren. Aufgrund einer sehr starken Sehbehinderung und einer Sichtbeeinträchtigung in Form eines zwei Meter hohen Sichtschutz im Kreuzungsbereich, übersah der 81-Jährige beim Überqueren der Mössinger Straße einen 22-Jährigen mit seinem Traktor-Gespann und fuhr frontal in dessen Anhänger. Das Traktor-Gespann befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreuzungsbereich. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant behandelt.

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Illegales Straßenrennen

Ein vermeintliches Straßenrennen lieferten sich zwei Pkw am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr in der Emil-Mayer-Straße. Mehrere Zeugen berichteten, dass ein Mercedes-Benz und ein VW Käfer mehrfach die Emil-Mayer-Straße nebeneinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit hoch- und runterfuhren. Bei der Überprüfung einer Halteranschrift konnte der hochmotorisierte VW Käfer angetroffen werden. Hier konnten Hinweise auf die beiden Fahrer erlangt werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die weiteren Ermittlungen zu den Fahrern aufgenommen. Gegen diese wird jetzt eine Anzeige wegen eines verbotenen Straßenrennens gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell