Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugendliche heben Gullideckel aus

Unkel (ots)

Am 28.08.22 gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass mehrere Jugendliche mit einer Spitzhacke im Bereich der Scheurener Straße Gullideckel ausgehoben haben. Durch Beamte der Polizei Linz am Rhein wurden zwei ausgehobene Gullideckel festgestellt, welche durch diese wieder ordnungsgemäß eingesetzt wurden. Die Jugendlichen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eröffnet wurde, konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.

