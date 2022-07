Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mehr als 30 Autos verkratzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Nach den ersten Ermittlungen kam es in der Großseelheimer Straße durch mutwilliges Verkratzen des Lacks zu Sachbeschädigungen an mehr als 30 geparkten Autos. Die Tatzeit lag zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 07.20 Uhr am Sonntag, 24. Juli. Dem Anschein nach fügte der Täter mutmaßlich beim Vorbeigehen den Autos jeweils einen Kratzer in unterschiedlichen Längen zu. Bei den geparkten Autos zwischen den Häusern Großseelheimer Straße 34 bis 40 war die zum Gehweg liegende Beifahrerseite, bei den Autos vor den Hausnummern 48 bis 62b die zur Fahrbahn zeigende Fahrerseite betroffen. Der Gesamtschaden ist sicherlich fünfstellig.

Obwohl wegen des anderen Ortes und eines komplett anderen Vorgehens ein Tatzusammenhang mit den Sachbeschädigungen an mehr als 50 Autos im Südviertel (siehe Presseinformation v. 18. Juli) eher unwahrscheinlich erscheint, gehört die Prüfung eines Zusammehangs zum Umfang der andauernden Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer war in der Tatnacht in der Großseelheimer Straße und hat dort Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Wer hat verdächtige Personen gesehen? Wem ist z.B. eine Person aufgefallen, die sozusagen auf der Straße und nicht auf dem Gehweg entlangläuft? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell