Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Elektrofahrzeuge bei Kellereinbruch in Marburg gestohlen + Fahrraddiebstahl bei Schuppenaufbruch in Kirchhain + Unfallfluchten in Günterod und Amöneburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Kellereinbrecher erbeutet Elektrofahrzeuge

Beim Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße erbeuteten der oder die Täter einen E-Scooter und ein E-Bike, beides Fahrzeuge des Herstellers Telefunken. Die Elektrofahrzeuge haben einen Gesamtwert von mindestens 2000 Euro. Der Einbruch war bereits von Sonntag auf Montag, 06 Juni, zwischen 21 und 13.30 Uhr. Bislang tauchte noch keines der Fahrzeuge wieder auf. Wo stehen seit der Tatzeit ein solches E-Bike oder ein solcher E-Scooter? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Holzschuppen aufgebrochen - Fahrrad gestohlen

Aus dem aufgebrochenen Holzschuppen neben dem Parkplatz hinter einem Haus in der Stettiner Straße stahl der Täter ein blau weißes Herrenfahrrad. Die Tat war von Dienstag auf Mittwoch, 20. Juli, zwischen 16.30 und 08 Uhr. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wo tauchte seit spätestens Mittwochmorgen ein "neues" blau weißes Herrenrad auf? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Günterod - Traktor mit Heuwender beschädigt Zaun

Nach Zeugenaussagen beschädigte ein Traktor mit Heuwender beim Durchfahren der Ringstraße einen Maschendrahtzaun. Der Unfall passierte am Dienstag, 19. Juli, gegen 17 Uhr. Bei dem Traktor handelte es sich um ein älteres grünes Modell mit Marburger Kennzeichen. Der geschätzt über 60 Jahre alte Fahrer mit kräftiger Statur und grauen Haaren bog aus dem Feld auf die Ringstraße ein und kam dabei der Hecke und dem Zaun schon sehr nahe. Als es dann weiterging, kam es zum Schaden am Zaun. Obwohl der Traktorfahrer laut durch eine Zeugin angesprochen wurde, reagierte er nicht, sondern setzte seine Fahrt fort. Wer kennt den grünen Schlepper? Wer kann Hinweise zum Besitzer geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Amöneburg - Unfallflucht "Am Markt" - Schwarzer BMW X2 beschädigt

Bislang gibt es weder Hinweise zum tatsächlichen Unfallhergang noch zum verursachenden Auto. Fest steht lediglich, dass die Kollision mit dem geparkten schwarzen BMW X2 am Donnerstag, 21. Juli, zwischen 17.50 und 18.30 Uhr war. Der BMW stand mit der Front zum Lindauer Tor am Fahrbahnrand in der Straße Am Markt gegenüber vom "Dombäcker". Durch die Kollision entstand an dem BMW hinten rechts ein Schaden in vierstelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell