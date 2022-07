Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mittlerweile 52 beschmierte Autos (Bezug: Pressemeldung vom 18. Juli "Mindestens 3 Dutzend Autos im Südviertel beschmiert")

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Die Anzahl der mit roter Farbe beschmierten Autos ist mittlerweile auf 52 angestiegen. Der Schaden ist insgesamt fünfstellig. Leider gibt es trotz des Zeugenaufrufs bislang noch keine Spuren oder Ermittlungsansätze. Die Polizei bittet daher nochmals um Mitteilungen zu verdächtigen Beobachtungen oder andere sachdienliche Hinweise.

Betroffen von den Sachbeschädigungen waren unabhängig von der Marke bzw. dem Hersteller meist Fahrzeuge der Mittelklasse, gehobenen Mittelklasse und höheren Klasse. Nach bisherigem Wissen könnte der Täter als Hauptweg von der Dörfflerstraße, durch die Stresemannstraße über die Wilhelmstraße und Haspelstraße gegangen sein, wobei er jeweils kurze Abstecher in die Schückingstraße, Friedrich-Naumann-Straße, Radestraße, Friedrichstraße und Liebigstraße unternahm. Die Tatzeit war sehr wahrscheinlich die Nacht zum Montag, 18. Juli. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen bemerkt? Wer hat z. B. jemanden mit Rucksack durch die Straßen ziehen sehen? Wer hat jemanden gesehen mit roten Farbanhaftungen an Haut und/oder Kleidung? Wer hat in seinen Abfallbehältern Spraydosen gefunden, die man selbst nicht entsorgt hat? Wer hat Äußerungen/Brüstungen/Gerüchte gehört, die eventuell im Zusammenhang mit den Taten stehen könnten? Wer hat vielleicht eine Videoüberwachung und konnte darauf Beobachtungen machen?

Martin Ahlich

