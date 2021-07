Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mit 2,68 Promille am Steuer

Haren (ots)

Die Autobahnpolizei Lingen hat am Mittwochabend einen betrunkenen Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille. Der 50-jährige Fahrer war gegen 20.50 Uhr mit einem mit Gefahrgut beladenen Tanklastzug auf der A31 in Richtung Emden unterwegs. Zeugen meldeten, dass der Fahrer in starken Schlangenlinien fuhr und vermuteten, dass dieser betrunken sein könnte. Im Rahmen einer folgenden Kontrolle durch die Autobahnpolizei auf dem Parkplatz "Dankern", stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der mit Gefahrgut beladene Tanklastzug wurde aus Sicherheitsgründen noch in der Nacht von Mitarbeitern der verantwortlichen Hamburger Spedition vom Parkplatz abgeholt.

