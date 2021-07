Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein leer stehendes Haus auf der Dortmunder Straße ein. Sie entwendeten Werkzeug, Kupferkabel und Baumaschinen. Sie flüchteten unerkannt.

Marl:

Unbekannte stahlen diverse Werkzeugmaschinen und etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoff von einer Baustelle an der Buerer Straße/ Hülsdauer. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen.

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Mittwoch, in der Zeit von 15.15 Uhr bis 16.10 Uhr. Unbekannte hebelten ein Fenster eines Wohnhauses an der Gustav-Mahler-Straße auf, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen

