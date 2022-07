Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche in der Untergasse und Frankfurter Straße + Stromaggregat weg + Mutmaßlicher Einbrecher flüchtete + Mülltonnenbrand + Beschädigte Autos + Positive Drogentests + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbrüche in der Untergasse und Frankfurter Straße

Jeweils mit brachialer Gewalt versuchten Einbrecher Türen zu Geschäftsräumen aufzubrechen. In der Frankfurter Straße widerstand die Holztür eines Dienstleistungsunternehmens dem Aufbruchsversuch, sodass der oder die Täter hier ohne Beute blieben. An der Tür entstand ein Sachschaden von vermutlich mindestens 500 Euro. In der Untergasse gelang der Einbruch in ein Frisörgeschäft. Die Holztür, an der ebenfalls ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand, gab letztlich nach. Der oder die Täter erbeuteten Frisörzubehör und die Registrierkasse mit dem wenigen Wechselgeld. Beide Einbrüche ereigneten sich in der Nacht zum Dienstag, 19. Juli. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist möglich, steht aber derzeit nicht fest. Wer hat an den beschriebenen Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine oder sind mehrere Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Stromaggregat weg

In Stausebach im Alten Kirchweg stellte ein Anwohner sein Stromaggregat am Dienstag, 19. Juli, um 12 Uhr, vorübergehend vor seinem Haus an der Straße ab. Als er es gegen 17 Uhr endgültig wegräumen wollte, war das Gerät nicht mehr da. Möglicherweise hat jemand gedacht, dass das Aggregat zur Entsorgung am Straßenrand stand und hat es daher irrtümlich mitgenommen. Entsprechende Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Oberwalgern - Mutmaßlicher Einbrecher flüchtete

In der Nacht zum Mittwoch, 20. Juli, bemerkten die Anwohner um 00.14 Uhr eine fremde Person auf ihrem Grundstück. Nach Ansprache und einer Erwiderung in akzentfreiem Deutsch flüchtete der Mann über eine Hecke vom Grundstück in der Ringstraße Richtung Kirche. Der Mann steht unter dem Verdacht des versuchten Einbruchs. Er ist zwischen 40 und 50 Jahre alte, ca. 1,75 Meter groß, hat kurze Haare, Halbglatze und einen Oberlippenbart. Er trug eine zweifarbige Jacke, eine helle, lange Hose und Sneakers und hatte einen hellen Rucksack dabei. Wem ist der Mann in der Tatnacht noch aufgefallen? Wer kann Angaben machen, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Mülltonnenbrand in der Untergasse

Im Zusammenhang mit einem Mülltonnenbrand sahen Zeugen zwei ca. 20 Jahre alte Personen. Einer hatte kurze, dunkle Haare und trug ein helles T-Shirt. Die Männer entfernten sich vom Brandort in der Untergasse. Die Fahndung nach ihnen blieb erfolglos. Der Brand der 240 Liter fassenden Papiermülltonne war in der Nacht zum Mittwoch, 20. Juli, gegen 04.10 Uhr. Wer war zu dieser Zeit noch in der Untergasse bzw. in unmittelbarer Nähe? Wem sind zwei Männer aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Beschädigte Autos

In der Nacht zum Montag, 18. Juli, kam es in der Afföllerstraße und in der Industriestraße zu Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen. Beide Gelände gehören zu einem Kfz.-Handel. In der Afföllerstraße waren fünf, in der Industriestraße ein weiteres Fahrzeug betroffen. Sämtlich Fahrzeuge waren erheblich verkratzt. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Tatzeit in der Afföllerstraße liegt zwischen 23 Uhr am Sonntag und 12 Uhr am Montag, die Tatzeit in der Industriestraße war in der gleichen Nacht, um 00.15 Uhr. Wer hat in der Nacht zum Montag an den genannten Tatorten Personen auf dem Gelände gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ostkreis - Positive Drogentests

Die Drogentests bei zwei Autofahrern reagierten einmal positiv auf THC und einmal auf THC und Amphetamine. Dieses Ergebnis bedeutete für die beiden Männer im Alter von 43 und 27 Jahren jeweils das Ende der Autofahrten und die Notwendigkeit einer Blutprobe. Die Kontrollen waren am Dienstag, 19. Juli, gegen Mittag auf der Kreisstraße 14 bei Langenstein und am gleichen Tag um 14.10 Uhr in Neustadt. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellte die Polizei zudem beide Fahrzeugschlüssel sicher.

Marburg - Unfallflucht in der Wilhelmstraße - Stoßstangenschaden am grauen VW Touran

Nach den Spuren stieß ein noch unbekanntes Fahrzeug sehr wahrscheinlich bei einem Parkmanöver mit der Anhängerkupplung gegen die Frontstoßstange des geparkten grauen VW Touran. Ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, verließ der Verursacher den Unfallort. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen und bittetn um sachdienliche Hinweise. Die Verkehrsunfallflucht war zwischen 17.15 Uhr am Montag und 07.50 Uhr am Dienstag, 19. Juli. Der Touran parkte vor dem Anwesen Wilhelmstraße 15 ordnungsgemäß auf einer der vorgesehenen Parkflächen am rechten Fahrbahnrand mit der Front zur Schwanallee. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

