POL-PPRP: Ludwigshafen - 16-Jähriger leistet Widerstand - Polizeibeamter leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) - In der Schlesierstraße wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag (06.-07.06.2022) insgesamt 24 Fahrzeuge beschädigt. Ein oder mehrere Unbekannte haben diese zerkratzt und so einen Schaden von rund 50.000EUR verursacht. Wer hat in dem besagten Zeitraum in der Umgebung der Schlesierstraße etwas beobachten können? Sachdienliche Hinweise bitte an ...

