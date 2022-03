Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Baustellenfahrzeug

Mutterstadt (ots)

Im Zeitraum vom 20.03.2022 (08:00 Uhr) bis 21.03.2022 (06:45 Uhr) sind unbekannte Täter in einen Rohbau in der Oggersheimer Straße gewaltsam eingebrochen. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge und Maschinen, sowie ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Mit dem Fahrzeugschlüssel wurde ein weißer Citroen Jumper (ohne Aufschrift) auf einem in unmittelbarer Nähe befindlichen Parkplatz gestohlen. Vermutlich wurde das Fahrzeug zum Abtransport des Diebesguts genutzt. Es konnte ermittelt werden, dass es bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht vom 16.03.2022 auf den 17.03.2022, zu einem Diebstahl von Werkzeugen in dem Rohbau kam. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen, den Tätern oder dem entwendeten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

