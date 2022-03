Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Speyer (ots)

Am 19.03.2022 zwischen 13:15 Uhr und 13:30 Uhr befand sich ein 81-Jähriger in einem Supermarkt in der Else-Krieg-Straße und trug seinen Geldbeutel in der hinteren Hosentasche. Beim Einkauf bemerkte er eine schwarzhaarige Frau, die sich mehrmals sehr nah an ihn heranstellte und ihm mit dem Einkaufswagen den Weg versperrte. Dafür entschuldigte sich die Dame auf Ansprache. Beim Bezahlen stellte der 81-Jährige das Fehlen seines Geldbeutels inklusive 60 Euro Bargeld sowie einer Bankkarte fest. Eine nähere Beschreibung der Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor.

Wer hat am 19.03.2022 im Umfeld des Einkaufsmarktes in der Else-Krieg-Straße verdächtige Personen beobachtet oder sonstige Wahrnehmungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

