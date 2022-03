Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl mit Messer

Speyer (ots)

Am 19.03.2022 um 15:15 Uhr entwendeten zwei 13-Jährige und ein 15-Jähriger gemeinschaftlich eine Geldbörse aus der Auslage eines Einkaufszentrums in der Maximilianstraße und verließen das Geschäft. Der Vorfall wurde unmittelbar der Polizei mitgeteilt. Unweit des Tatortes stellte eine Polizeistreife die Kinder und den Jugendlichen fest und fand bei einer Durchsuchung sowohl die entwendete Geldbörse, als auch ein Einhandmesser auf, das der 15-Jährige mit sich führte. Die Beteiligten wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

