Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dank aufmerksamen Zeugen Täter bei PKW Aufbruch auf frischer Tat ertappt

Speyer (ots)

In der Nacht zum Sonntag versuchte eine männliche Person mehrere Fahrzeuge im Bereich Speyer/Nord, Bahnhof Speyer Nord/West aufzubrechen. Im Lärchenweg konnte er gegen 02:00 Uhr von einem 19jährigen Zeugen dabei beobachtet werden wie er bei einem dort parkenden Cabrio der Marke Audi mit einem mitgeführten Klappmesser das Dach aufschlitzte. Als der Täter sich vom Fahrzeug entfernen wollte, wollte ihn der Zeuge davon abhalten. Der Täter bedrohte ihn daraufhin mit dem Messer, stach in seine Richtung und entfernte sich dann fluchtartig vom Tatort. Der couragierte Zeuge, der unverletzt blieb, folgte ihm und informierte die Polizei. Der 32jährige Täter konnte dadurch im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahme festgestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Person konnten etliche Wertgegenstände aufgefunden werden, die den PKW-Aufbrüchen zuzuordnen sind. Er wurde zur Dienststelle verbracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 32jährige wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Diebstahl und versuchter Körperverletzung eingeleitet. Zum jetzigen Zeitpunkt konnten zwei aufgebrochene Fahrzeuge in dem oben genannten Bereich festgestellt werden, die Schadenshöhe ist hierbei noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht zum Sonntag im Bereich Speyer Nord/Nord-West nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

