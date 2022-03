Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Einbrüche in Kleingartensiedlung Rheinhäuser Straße

Speyer (ots)

Von Freitag, den 18.03.2022, auf Samstag, den 19.03.2022, kam es im Kleingarten-Revier Rheinhäuser Straße zu einem Einbruch und drei Einbruchsversuchen in Kleingartenparzellen sowie dazugehörige Gartenhäuser. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2700 Euro.

Unbekannte Täter schlugen zunächst die Fensterscheibe eines Gartenhäuschens ein und drangen durch das Fenster in den Innenraum vor. Dort entwendeten sie einen Fernseher und eine Soundbar der Marke Samsung, einen Receiver der Marke Xoro, sowie einen Akku-Schrauber der Marke Makita. Insgesamt entstand hier ein Diebstahlsschaden in Höhe von ca. 1100 sowie ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend öffnete die Täterschaft die Tür eines Gartenhäuschens auf der Nachbarparzelle gewaltsam, wobei weder Diebstahls- noch Sachschaden entstanden. Auf einer dritten Parzelle versuchte die Täterschaft, eine Tür zum Gartenhäuschen aufzuhebeln, was nicht gelang. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Schließlich brachen die Täter ein Gartentor zu einer vierten Parzelle auf und versuchten ebenfalls vergeblich, die massive Stahltür einer Gartenlaube aufzuhebeln. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Rheinhäuser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

