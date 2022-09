Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Bad Säckingen / Köln (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen gegen irakische und syrische Staatsangehörige wegen des Verdachts von gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 1, 2 AufenthG wurden am heutigen Tag, dem 14.09.2022, durch die Bundespolizei Einsatzmaßnahmen in Bad Säckingen und Köln durchgeführt. Umfangreiche Beweismittel wurden beschlagnahmt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen führte die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein Einsatz- und Durchsuchungsmaßnahmen in Nordrhein-Westfalen und Baden- Württemberg durch. Dabei wurden durch die Einsatzkräfte der Bundespolizei insgesamt zwei Objekte durchsucht. Neben einer Wohnung in Köln wurde auch eine Wohnung in Bad Säckingen durchsucht. Die Durchsuchungsmaßnahmen richten sich nach einjährigen Ermittlungen gegen drei Beschuldigte: Ein 46-Jähriger in Köln wohnafter irakischer Staatsangehöriger, eine 49-jährige irakische Staatsangehörige sowie ein 48-jähriger syrischer Staatsangehöriger mit gemeinsamen Wohnsitz in Bad Säckingen. Das Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, nachdem bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei im Februar 2021 bei Herbolzheim (Baden-Württemberg), mehrere Geschleuste im Fahrzeug des 48-jährigen Tatverdächtigen entdeckt wurden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen konnten umfangreiche Unterlagen und elektronische Geräte als Beweismittel beschlagnahmt werden, deren Auswertung es nun bedarf.

