POL-S: Zündler unterwegs

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagmittag (14.07.2022) in der Engelbergstraße von der Fahrbahn abgekommen und anschließend an der Unfallstelle verstorben. Der 48-Jährige war gegen 11.50 Uhr von Giebel kommend in Richtung Bergheimer Hof unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, zunächst in die angrenzende Böschung fuhr und schließlich stürzte. Ersthelfer ...

mehr