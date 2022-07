Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer tödlich verunglückt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist am Donnerstagmittag (14.07.2022) in der Engelbergstraße von der Fahrbahn abgekommen und anschließend an der Unfallstelle verstorben. Der 48-Jährige war gegen 11.50 Uhr von Giebel kommend in Richtung Bergheimer Hof unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam, zunächst in die angrenzende Böschung fuhr und schließlich stürzte. Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation, der 48-Jährige verstarb allerdings vor Ort. Bei den Rettungsmaßnahmen war unter anderem auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

