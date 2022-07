Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Rollerdiebstahl gestört - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag (14.07.2022) versucht, einen Roller zu stehlen, der an der Fleiner Straße im Bereich der Rotweganlage geparkt war. Ein Zeuge beobachtete gegen 16.30 Uhr, wie ein Jugendlicher sich an dem bereits aufgebrochenen Roller zu schaffen machte und versuchte diesen zu starten. Nachdem der Zeuge ihn ansprach, rannte der junge Mann in Richtung Rotweg davon. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu wenden.

