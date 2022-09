BPOLI-WEIL: Unbekannter stört Erste-Hilfe-Maßnahmen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Über ein Jahr muss ein 35-Jähriger ins Gefängnis, der viermal zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Bundespolizei konnte den Gesuchten am Hauptbahnhof Freiburg festnehmen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Hauptbahnhof Freiburg wurde ein 35-Jähriger am Dienstagmittag (13.09.22) durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung des afghanischen Staatsangehörigen ...

