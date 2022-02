Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Geklauter Smart taucht auf Supermarktparkplatz wieder auf - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Freitag, 20 Uhr und Sonntag, 16:30 Uhr entwendeten ein oder auch mehrere Unbekannte einen ordnungsgemäß vor einem Anwesen in der Luisenstraße geparkten Smart. Der als gestohlen geglaubte Smart tauchte jedoch am darauffolgenden Montagmorgen auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Supermarktes wieder auf. Wie die Unbekannten in das Fahrzeuginnere gelangten, um das Fahrzeug vor seiner Entwendung auf ungeklärte Weise letztlich fortzubewegen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg.

Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

