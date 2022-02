Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Hund vor Supermarkt gestohlen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag, zwischen 15:25 Uhr und 15:45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter im Quadrat R1 einen vor einem Supermarkt angeleinten Hund und flüchtete unerkannt. Der Besitzer des Husky-Labrador-Mischlings leinte den Vierbeiner am Geländer der Straßenbahnhaltestelle "Marktplatz" an und musste nach dem Einkauf den Diebstahl feststellen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter und den Aufenthaltsort des Hundes geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell