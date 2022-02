Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Mit dem Roller gestürzt

Mannheim-Feudenheim (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr fuhr ein 55-jähriger Rollerfahrer von der B38a in Richtung Ilvesheim ab. In der kurvigen Ausfahrt zur Banater Straße geriet der Roller ins Rutschen. Der Fahrer verlor dabei den Halt, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell