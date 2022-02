Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leutershausen, Hirschberg an der Bergstraße

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter verursacht Unfall auf dem Gelände eines Einkaufsmarkts und flüchtet; Zeugen gesucht

Leutershausen, Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 16:40 Uhr parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer unmittelbar vor einem Einkaufsmarkt in der Beethovenstraße aus und beschädigte dabei einen geparkten weißen Renault. Anstatt die Polizei zu verständigen, flüchtete der Unbekannte. An dem Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen grauen Kastenwagen handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 174 4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell