Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte bieten Zeitung zum Kauf an und entwenden Bargeld; Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 12:30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen in der Hauptstraße. Als diese die Tür öffnete, stand ein unbekannter Mann vor ihr, der ihr eine Zeitung zum Kauf anbot. Nachdem die Frau dankend ablehnte, fragte der Unbekannte nach etwas zum Essen. Die hilfsbereite Wohnungsinhaberin bat den Mann daraufhin herein und bereitete ihm in der Küche etwas zu. Nur wenig später bemerkte sie plötzlich, dass eine zweite männliche Person ihre Wohnung unaufgefordert betreten hatte. Sie übergab schließlich das Essen und forderte die beiden Männer auf, die Wohnung zu verlassen. Erst als die Unbekannten außer Sichtweite waren, stellte die über 80-Jährige fest, dass die beiden Männer offenbar einen unbeobachteten Moment ausgenutzt hatten und rund 100 Euro aus ihrem Portemonnaie entwendet haben. Sie verständigte ein Familienmitglied, das wiederum die Polizei informierte.

Täterbeschreibung:

Beide Personen waren männlich, ca. 180 cm groß, hatten leicht gebräunte Haut und schwarze Haare

Der Polizeiposten Sandhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Männern und/oder deren Fluchtrichtung geben können sowie Anwohner, die womöglich ebenfalls eine Zeitung zum Kauf angeboten bekommen haben, sich unter der Tel.: 06224 2481 zu melden.

