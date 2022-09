Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter Räuber nach sieben Jahren festgenommen

Müllheim (Baden) (ots)

Am Donnerstag endete die siebenjährige Flucht eines mit Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen erst bei der Bundespolizei und dann in einer Justizvollzugsanstalt.

Bereits im Jahr 2015 wurde der damals 23-Jährige wegen besonders schweren Raubes zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt. Anstatt die Haftstrafe anzutreten, tauchte der Mann unter und setzte sich ab. Am Donnerstagmittag (15.09.2022) reiste der Gesuchte mit dem Fernzug aus der Schweiz kommend nach Deutschland ein. Er wurde durch eine Zollstreife auf Höhe Müllheim (Baden) kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Beim Zughalt in Freiburg im Breisgau wurde der 30-Jährige an die Bundespolizei übergeben, die ihn festnahm. Danach wurde er zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein