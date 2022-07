Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Diebstahl von Dieselkraftstoff und Einbruch in eine Lagerhalle - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

26. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25./26.07.2022 - Lütau

Die Polizeistation Lauenburg ermittelt in einem Fall von Dieselkraftstoffdiebstahl sowie nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Lütau. Beide Fälle könnten im Tatzusammenhang stehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte aus einem abgestellten Traktor in der vergangenen Nacht, in der Straße Alte Salzstraße / Ecke Basedower Weg in Lütau, ca. 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet.

Im gleichen Tatzeitraum wurde direkt im Basedower Weg in Lütau auf einem landwirtschaftlichen Gelände in eine Lagerhalle eingebrochen. Darin werden diverse Maschinen und Werkzeuge gelagert. Einzelheiten zum Stehlgut können noch nicht gemacht werden.

Die ermittelnden Beamten suchen Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat in Lütau verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte wahrgenommen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04153/3071-0 entgegen.

