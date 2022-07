Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mülltonnenbrand weitete sich aus

Ratzeburg (ots)

26. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.07.2022 - Ratzeburg

Gestern Nachmittag, gegen 14.45 Uhr ist es zu einem Brand im Berkenbusch in Ratzeburg gekommen.

Vor Ort brannten Mülltonnen bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung. Das Feuer griff auf einen Carport über und zerstörte dieses sowie ein darin stehenden Fiat vollständig. Zwei unmittelbar angrenzende, einrahmende Einfamilienhäuser wurden durch die Hitzeeinwirkung an den jeweiligen Giebelseiten stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Fassaden sowie ein Teil der Dachstühle gerieten ebenfalls in Brand.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden und sind nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell