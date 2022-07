Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter überführt mittels Ortung

Ratzeburg (ots)

26. Juli 2022 | Kreis Stormarn - 24.07.2022 - Bad Oldesloe

Bereits am 22.07.2022 kam es in einem Fitnessstudio in der Industriestraße in Bad Oldesloe zu einem Diebstahl von kabellosen Kopfhörern.

Durch den Geschädigten wurden Kopfhörer inkl. der Aufladebox von Apple kurz im Studio abgelegt und aus den Augen gelassen. Dieser kurze Moment reichte einem Unbekannte aus, um sich diese einzustecken.

Doch Dank der möglichen Ortung des Gerätes konnte der Unbekannte ausfindig gemacht werden. Der Geschädigte lotste die Polizeibeamten an die eigens geortete Wohnanschrift, ein Mehrfamilienhaus. Kaum vor Ort trat ein 25-jähriger Bewohner telefonierender Weise mit Airpods vor die Tür und lief den Beamten regelrecht in die Arme.

Die Airpods inkl. Box wechselten zum rechtmäßigen Besitzer. Der Oldesloer wird sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten müssen.

