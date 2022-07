POL-RZ: Brand eines Schuppens

Ratzeburg (ots) - 21. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 20./21.07.2022 - Lauenburg Mittwochnacht (20./21. Juli 2022) kam es in der Körtingstraße in Lauenburg zu einem Diebstahl eines Vibrationsstampfers. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr ein Vibrationsstampfer der Marke Baumax von der Ladefläche eines Transporters entwendet. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in ...

