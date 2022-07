POL-RZ: Rüttelmaschine entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 19. Juli 2022 | Lübeck - 19.07.2022 - BAB 20 / Lübeck Heute Nachmittag kam es auf der BAB 20 kurz vor der Anschlussstelle Genin in Fahrtrichtung Bad Segeberg zu einem Verkehrsunfall. Der Sattelzug konnte zwischenzeitlich geborgen und der Kies von der Fahrbahn entfernt werden. Aufgrund der Beschädigung der Mittelschutzplanke bleiben die linken Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtung bis zur Reparatur am ...

mehr