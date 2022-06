Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Abfallbehälter an Wohnhaus brennt

Südlohn (ots)

Eine Abfalltonne ist in Südlohn aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Behälter hatte an einem Wohnhaus am Nordring gestanden. Das Feuer blieb zunächst unbemerkt und erlosch von selbst. Zu dem Brand kam es zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag, 15.15 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

