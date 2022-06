Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Feuer zerstört zwei Pkw

Stadtlohn (ots)

Vollständig ausgebrannt sind in der Nacht zum Samstag in Stadtlohn zwei parkende Fahrzeuge. Die Autos hatten nebeneinander in Parkbuchten an der Straße Wenninghof gestanden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

