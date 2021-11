Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (410/2021) Autobahn 7 in Richtung Hannover nach Auffahrunfall in Höhe Rastanlage Göttingen aktuell voll gesperrt - Insassen eines Wohnmobils vermutlich leicht verletzt

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, Höhe Rastanlage Göttingen-Ost Montag, 8. November 2021, gegen 10.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Nach einem Auffahrunfall ist die A 7 in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Rastanlage Göttingen-Ost aktuell voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Rastanlage an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der derzeitige Rückstau beträgt rund zwei Kilometer, also etwa bis zum Autobahndreieck Drammetal.

Nach Erstinformationen fuhr gegen 10.30 Uhr ein LKW auf ein Ende eines verkehrsbedingten Staus stehendes Wohnmobil auf und schob dieses nach vorn gegen einen weiteren Sattelzug. Bei dem Aufprall wurden die beiden Insassen des Wohnmobils vermutlich leicht verletzt. Weitere Details liegen zurzeit noch nicht vor. Die Arbeiten an der Unfallstelle sowie auch die Unfallaufnahme dauern an.

Es wird nachberichtet.

