Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Schiltach, Lkrs. RW) Polizeieinsatz wegen alkoholisierter Frau

Schramberg/Schiltach (ots)

Eine 42 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen in der Schillerstraße gegenüber ihrem Ehemann ausfällig geworden, weshalb die Polizei mit zwei Streifen eingreifen musste. Wie der Mann der Polizei kurz vor 7 Uhr mitteilte, griff ihn seine Frau an, als sie morgens nach Hause kam. Sie verletzte ihn mit der Hand im Gesicht, so dass es eine oberflächliche blutende Wunde entstand. Die Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis aus. Wie sich herausstellte, war die Frau am Abend zuvor in Schiltach in Gewahrsam gekommen, weil sie stark alkoholisiert auf der Brücke in der Bahnhofstraße zusammen mit ihrem Kleinkind aufgegriffen wurde. Hierbei hatte sie sich den Beamten gegenüber erheblich widersetzt und auch gegen den Streifenwagen getreten. Die Frau muss nun mit Strafanzeigen rechnen. Auch das Jugendamt wurde von der Polizei informiert.

