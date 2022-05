Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 21.05.2022

Delmenhorst (ots)

20.05.2022 - 22:57 Uhr - Am Krandel, Wildeshausen Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Freitag, 20.05.2022, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Wildeshausen einen PKW in der Straße Am Krandel in Wildeshausen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der 21-jährige, aus Wildeshausen stammende Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein im Anschluss durchgeführter Drogenvortest, der positiv auf THC reagierte, bestätigte den Verdacht. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

21.05.2022 - 00:55 Uhr - Bargloyer Straße, Wildeshausen Junger Fahrzeugführer unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 01:00 Uhr, unterzogen Beamte der Polizei Wildeshausen einen PKW in der Bargloyer Straße in Wildeshausen einer Verkehrskontrolle. Aufgrund diverser körperlicher Auffälligkeiten wurde dem 21-jährigen Fahrzeugführer aus Wildeshausen ein Drogenvortest angeboten, den er versuchte mittels Leitungswasser zu manipulieren. Nach der erfolgten Blutentnahme wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

21.05.2022 - 07:24 Uhr - Pestruper Straße, Wildeshausen Küchenbrand in Einfamilienhaus endet glimpflich

Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 07:20 Uhr in einem Einfamilienhaus an der Pestruper Straße in Wildeshausen eine Rauchentwicklung gemeldet. Die zuerst vor Ort eintreffende Feuerwehr lokalisierte den Brand in der Küche und konnte das Feuer löschen, bevor es auf weiteres Mobiliar und das Gebäude übertrat. Dort war zuvor eine Mikrowelle in Brand geraten. Nach Belüftung des Gebäudes konnte die Feuerwehr ihren Einsatz nach ca. 30 Minuten wieder beenden. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Zum entstandenen Sachschaden können bisher keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell